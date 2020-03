Filmfonds brengt gevolgen coronavirus voor filmsector in kaart

Het Filmfonds, dat de overheidssubsidies voor het maken van Nederlandse films verdeelt, gaat in kaart brengen wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de Nederlandse filmsector. Dat heeft directeur Bero Beyer vrijdag gemeld. Hij vreest dat de impact van de coronacrisis op de filmproductie en -distributie in Nederland aanzienlijk zal zijn.

“Door toenemende reisrestricties is de kans reëel dat sommige producties niet op de geplande momenten kunnen worden opgenomen”, stelt Beyer. “En het cancellen van festivals heeft gevolgen voor de financiering van bepaalde producties die later gemaakt moeten worden, of die rekenen op een verkoopdeal.”

De Filmfonds-directeur kan niet zeggen wanneer deze inventarisatie afgerond is. “De situatie verandert van dag tot dag”, legt hij uit. “Maar we houden voorlopig korte lijntjes met de Nederlandse producenten. De kans is groot dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om projecten te ondersteunen, al kan ik daar nu concreet nog niet veel over zeggen.” Beyer sluit niet uit dat er sprake kan zijn van financiële ondersteuning.

Het Filmfonds wil ook kijken naar de release van Nederlandse films in de bioscopen. “Het najaar is bij uitstek een periode dat er veel wordt uitgebracht”, noemt Beyer als voorbeeld. “Nu daar opeens James Bond bijgekomen is, die een half jaar is verplaatst, ontstaat er in het schema een enorme bottleneck die mogelijkerwijs gevolgen kan hebben voor vaderlandse titels. We moeten tijdig weten hoe we daar op in kunnen spelen.”

No Time To Die werd verplaatst omdat veel bioscopen in Azië en Europa momenteel dicht zijn en de film dus zijn publiek niet kan bereiken en minder geld zou opbrengen.