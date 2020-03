Groen licht voor overname ziekenhuis Capelle door Erasmus MC

De overname van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel door het veel grotere Erasmus MC in Rotterdam mag doorgaan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft alsnog goedkeuring verleend. Die had de autoriteit eerder ingetrokken, nadat een zorgverzekeraar had geklaagd over een gebrek aan informatievoorziening.

“De ziekenhuizen hebben dat nu rechtgezet. Opnieuw hebben zij de zorgverzekeraars en de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel ge├»nformeerd. Daarmee hebben zij de overname goed afgestemd”, laat de NZa weten.

De ziekenhuizen moeten de NZa de komende vijf jaar op de hoogte blijven houden over de samenwerking. Voor de overname is overigens ook nog goedkeuring vereist van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).