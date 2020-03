Helft ouders vindt openhouden scholen slecht idee

50 procent van ouders vindt het een slecht idee dat de scholen worden opengehouden ondanks de coronacrisis. 37 procent vindt dat een goed idee en 13 procent weet het niet. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder ruim 3000 mensen.

Onder ouders van kinderen op de basisschool vindt 47 procent het een goed idee en 51 procent een slecht idee. Bij ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 30 procent en 61 procent.

Momenteel wordt 18 procent van de leerlingen thuisgehouden. In de ruim de helft van de gevallen is dat omdat de kinderen klachten hebben. Een derde van de ondervraagde ouders overweegt kinderen thuis te houden. De helft overweegt dit niet.

Mocht de school enkele weken dichtgaan, dan zegt 38 procent van de ouders van kinderen in het basisonderwijs dat er opvang thuis is. Bij ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs is dat 25 procent. 21 procent van de ouders van kinderen op de basisschool zegt dat er dan problemen ontstaan die ze niet kunnen oplossen, bij ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs is dat 4 procent.