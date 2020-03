Jan des Bouvrie en collega’s eren bedenker beroemde slaapbank

Acht ontwerpers, onder wie een duo, brengen in het Centraal Museum in Utrecht een ode aan hun collega Martin Visser (1922-2009). De Slaapbank, heet hun gezamenlijke expositie die zaterdag opent. Visser maakte in de jaren zestig speciaal naam met een eenvoudig verstelbare slaapbank, die er ook is te zien.

Meubelproducent Spectrum, voor wie de meubelontwerper twintig jaar werkte, vroeg de ontwerpers zich te laten inspireren door deze en andere klassiekers van Visser. Het gaat om Marcel Wanders, Kiki Van Eijk, Richard Hutten, Jan des Bouvrie, Carolina Wilcke & Reinier Bosch, Piet Hein Eek en Sabine Marcelis. De resultaten zijn te bewonderen naast meer werk van Martin Visser zelf. Ook is er kunst die Visser heeft verzameld.

De ‘BR 02’ slaapbank werd iconisch en is, evenals vele andere ontwerpen van Visser, nog in productie en gevraagd.

Als hoofdontwerper van ’t Spectrum verbond Martin Visser andere belangrijke ontwerpers aan het bedrijf, zoals Constant Nieuwenhuys, Benno Premsela en Gerrit Rietveld.