Kaag geeft 4 miljoen extra voor strijd tegen coronavirus

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) geeft 4 miljoen euro extra voor de internationale bestrijding van het coronavirus. De bijdrage is bestemd voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.

Volgens de bewindsvrouw moet er gedacht worden aan landen die veel vluchtelingen opvangen, zoals Libanon en Jordaniƫ. Het geld is bestemd voor landen waar het gezondheidssysteem niet sterk is. Eerder gaf Kaag ook al 2 miljoen aan de WHO voor de aanpak van het coronavirus.

“Het lijkt niet veel, maar in landen waar bijna niets is kan dit een tamelijk groot verschil maken”, zegt Kaag. Het gaat ook om het indammen van het virus. Tegelijk met Nederland geven ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een extra bijdrage.