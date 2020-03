Kabinet zet half miljard apart voor compensatie toeslagenaffaire

Het kabinet zet een half miljard euro apart voor mogelijke compensatie van ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Er komen mogelijk 20.000 ouders in aanmerking voor compensatie, reparatie of kwijtschelding.

De stap komt na het rapport van de commissie-Donner die onderzoek deed naar de kwestie. Op een aantal punten gaat het kabinet verder dan de aanbevelingen van de commissie, laten de staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) weten. Als het nodig blijkt te zijn, zal het kabinet ook meer geld uittrekken voor de compensatie.

Het gaat om ouders die kindertoeslag kregen en onterecht werden aangemerkt als fraudeur in speciale fraudezaken. Hierdoor kwamen duizenden ouders in de problemen. Ook andere ouders die zijn gedupeerd door hardheid van het toeslagenstelsel krijgen compensatie. Zij kunnen zich melden bij bepaalde loketten. Het is voor Van Huffelen belangrijk dat ze “een mens van vlees en bloed” te spreken krijgen, en dat ze altijd een vast persoon hebben die hun zaak behandelt.

Naar de meldingen voor compensatie of reparatie wordt “met een hart gekeken”, maar er moet wel bewijs zijn, zegt Van Huffelen. Het is niet zo dat bij twijfel compensatie sowieso wordt toegekend.

Premier Mark Rutte spreekt van een “ongelofelijk ingewikkeld en pijnlijk onderwerp”. De affaire kostte eerder staatssecretaris Menno Snel van Financiën de kop.

“Er is in de uitvoering van toeslagen veel fout gegaan en dat had nooit mogen gebeuren”, aldus Van Huffelen, die eind januari beëdigd werd als staatssecretaris. “Ik heb met eigen ogen gezien hoe groot de impact is op ouders. Ik bied daarom aan alle getroffen ouders mijn oprechte excuses aan. Compensatie is hier op zijn plaats.”

Het kabinet wil daarnaast het ‘alles-of-niets’-principe, waardoor mensen grote bedragen aan uitgekeerde toeslagen moeten terugbetalen, uit de wet halen. Zo moet de “menselijke maat” weer worden toegepast.

Het kabinet streeft er naar om zoveel mogelijk ouders in 2021 hun geld uit te keren. Een speciaal opgerichte crisisorganisatie gaat de maatregelen uitvoeren. Van de 500 miljoen is 390 miljoen bedoeld voor compensatie en 110 miljoen voor de uitvoering.