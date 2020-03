Kamer: bekijk iedere dag of scholen open moeten blijven

Het kabinet moet elke dag bekijken of basis- en middelbare scholen inderdaad open kunnen blijven, vindt de Tweede Kamer. Oppositie- én regeringspartijen vroegen aanvankelijk scholen toch al te sluiten nu het nieuwe coronavirus steeds verder oprukt. Maar de regeringspartijen legden zich neer bij het verweer van premier Mark Rutte, die schermde met negatief advies van deskundigen.

Het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt om de opmars van het virus te stuiten, draaide voor een groot deel om de vraag of scholen open moeten blijven. Veel partijen vertelden te zijn bestookt door ouders en leerkrachten die vrezen dat het virus op school om zich heen zal grijpen. Ook Rutte zei “het liefst” de schooldeuren te sluiten, maar dat experts hem dat afraden.

De Kamer “vraagt nu niet van het kabinet om scholen dicht te doen” zoals onder andere de PVV voorstaat, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Het kabinet moet het openhouden van de scholen wel dagelijks “evalueren”, maar dat is minder negatief dan het “heroverwegen” dat onder meer de SP bepleit.

De PVV drong ook aan op een soepele behandeling van ouders die uit angst voor het coronavirus hun kind liever thuishouden. Maar Rutte wilde niet beloven dat zij geen boete hoeven te vrezen. “Ik verwacht dat het in de praktijk wel los zal lopen, maar ik ga dat niet toezeggen. Dat vind ik te zwart-wit. Er zal wél rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden.”

De Kamer stemde donderdag voor het eerst volgens de nieuwe regels die zijn afgesproken om te voorkomen dat ze het virus aan elkaar doorgeven. Niet alle Kamerleden hoeven dan op te draven in de vergaderzaal. Per partij komen een of twee Kamerleden stemmen.