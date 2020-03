‘Kiezers zien Rutte als beste naoorlogse premier’

Mark Rutte wordt in deze roerige tijden gezien als de beste naoorlogse premier. Dat meldt onderzoeksbureau I&O Research, dat met NRC Handelsblad een enquête uitvoerde onder 2180 mensen. Rutte wordt door meer dan een kwart van de ondervraagden gezien als de beste premier na de Tweede Wereldoorlog. Achter de VVD-leider staan Wim Kok (21 procent; PvdA), Ruud Lubbers (17 procent; CDA) en Joop den Uyl (13 procent; PvdA).

Rutte is sinds 2010 premier. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat de VVD’er het goed gedaan heeft. Ruim een kwart is neutraal en ruim een kwart is negatief over hem.

De enquête is uitgevoerd tussen 6 en 10 maart, toen de eerste gevallen van het nieuwe coronavirus opdoken in Nederland.