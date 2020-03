Kroongetuige zonder advocaat, onderzoek Marengo voorlopig door

Kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo heeft geen advocaten meer, maar dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de huidige planning van de zaak. Dat meldt de rechtbank in Amsterdam vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf. De rechter-commissaris is momenteel bezig met het horen van tal van getuigen. Die verhoren kunnen gewoon doorgang vinden, aldus de rechtbank.

Donderdagavond maakte de rechtbank aan betrokkenen in de zaak bekend dat B. geen juridische bijstand meer heeft. Het is niet duidelijk waarom de twee advocaten van B. stoppen. Zij hadden de verdediging van B. eind vorig jaar op zich genomen. B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Zijn andere advocaat trok zich kort daarna terug.

De identiteit van de twee nieuwe advocaten is nooit onthuld. Zij mochten B. volledig anoniem bijstaan, om hun persoonlijke veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Recente zittingen in het proces woonden zij vanaf een geheime locatie via een videoverbinding bij. Hun stemmen werden vervormd. Dit zijn ongekende maatregelen in de Nederlandse rechtspraak.

Kroongetuige B. heeft tientallen verklaringen afgelegd, onder meer tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi. Marengo draait om een reeks liquidaties en plannen en pogingen daartoe. In totaal zeventien mannen staan in het proces terecht. Het gaat om zeer grof, nietsontziend onderwereldgeweld.

De moord op Wiersum heeft het proces volledig op scherp gezet en geleid tot een hausse aan veiligheids- en beschermingsmaatregelen. In maart 2018, kort nadat justitie het bestaan van de deal met de kroongetuige bekend had gemaakt, werd B.’s (niet-criminele) broer in Amsterdam-Noord doodgeschoten. In beide moordonderzoeken zijn verdachten aangehouden. De moordenaar van B.’s broer is reeds veroordeeld.

B.’s overige familie zit ondergedoken. In januari meldde Het Parool dat de advocaten van de familie zijn gestopt, omdat zij vrezen dat de overheid hen niet afdoende kan beschermen.

De volgende tussentijdse zittingen in Marengo zijn gepland in mei. Het is de vraag of B. dan een nieuwe advocaat heeft en hoe het verder moet als dit niet het geval is. De rechtbank wil op die vragen niet vooruitlopen.