Kunstsector: vraag geen geld terug voor afgezegde shows

Een oproep op sociale media van acteurs aan het publiek om geen geld terug te vragen voor door de coronacrisis geannuleerde voorstellingen, wordt breed gesteund door de grote belangenorganisaties in de kunstensector. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP.

Het afgelasten van alle theatershows en het sluiten van de theaters de komende drie weken is een financiƫle strop voor de sector. Veel podiumkunstenaars krijgen niet betaald als zij niet kunnen spelen en de overheid heeft de afgelopen jaren flink gesneden in de culturele subsidies.

De oproep is “een initiatief dat we zeker toejuichen”, stelt actrice Anna Drijver namens acteursvakbond ACT. “Het is voor kunstenaars al een grote frustratie dat zij maandenlang heel hard hebben gewerkt aan een mooie voorstelling en die opeens niet meer kunnen delen met het publiek.”

Maar de financiĆ«le problemen voor veel kunstenaars zijn nog erger. “Er bestaan veel misvattingen over het inkomen van de gemiddelde Nederlandse acteur. En ze kunnen dit keer geen aanspraak maken op het broodfonds, omdat het cancelen niets met arbeidsongeschiktheid te maken heeft.”

Drijver beklemtoont wel dat het de voorkeur heeft de voorstellingen in te halen. Dat geldt ook voor de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP), stelt voorzitter Boris van der Ham. “Mensen worden per tournee of reeks voorstellingen betaald. Maar nog belangrijker vinden we dat mensen weer komen kijken als de coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat is een boodschap waar wij als producenten ook heel erg op willen hameren.”

Ook de theaters staan achter de oproep aan het publiek. “Dit is een sympathiek gebaar om de eerste pijn mogelijk te verzachten. Maar logistiek doemen veel meer, nog grotere problemen op. We gaan als sector proberen te inventariseren wat de gevolgen zijn en hoe we die kunnen ondervangen.”

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) gaat om de tafel met de cultuursector om te praten over de gevolgen van de afgelastingen. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van D66, die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.