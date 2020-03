Maastricht onthult Koningsdagplannen later om coronavirus

De feestelijke presentatie van de plannen die Maastricht en de provincie Limburg hebben voor het bezoek van de koninklijke familie op Koningsdag wordt uitgesteld. De gemeente en de provincie vinden het niet gepast in het licht van de huidige omstandigheden rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus een presentatie te geven. De bijeenkomst stond voor woensdag op de agenda. Wanneer die wel is, is niet duidelijk.

“Dit betekent nadrukkelijk niet dat het besluit is genomen om Koningsdag 2020 in Maastricht af te blazen”, zo staat in een verklaring. “De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden immers vooralsnog tot en met 31 maart. De voorbereidingen voor Koningsdag gaan gewoon door, waarbij de situatie rond het virus uiteraard nauwgezet wordt gemonitord”, aldus de gemeente.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Koningsdag of Koninginnedag niet zou kunnen doorgaan. Vanwege de mond-en klauwzeercrisis werd in 2001 de viering in Meppel en Hoogeveen – de eerste keer dat Máxima Zorreguieta als verloofde van prins Willem-Alexander zou meekomen – geschrapt. De koninklijke familie kwam een jaar later alsnog naar Drenthe.