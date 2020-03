‘Meer vraag naar pasta, soep en groenteconserven’

Het is drukker dan gewoonlijk in de Nederlandse supermarkten. Er is vooral veel vraag naar houdbare artikelen. Er zijn voldoende voorraden van, stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De drukte in de supermarkten, met lange rijen voor de kassa’s, komt na de maatregelen die het kabinet donderdag aankondigde. De supermarkten zetten alle zeilen bij, zegt het CBL. “In de distributiecentra en in de ruim 4000 supermarkten wordt hard gewerkt zodat de schappen gevuld blijven.”

De overkoepelende organisatie verwacht dat de piekdrukte de komende dagen weer afneemt en dat supermarkten snel weer hun normale schapvoorraden hebben.

Op sociale media doen al meerdere foto’s van lege schappen de ronde. Jumbo bevestigt dat er naar houdbare voedingsproducten en zeep en schoonmaakmiddelen een verhoogde vraag is. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat klanten niet ongerust hoeven te zijn. “We bereiden ons voor om eventuele problemen het hoofd te bieden.” Volgens haar komt het “her en der” voor dat er sprake is van lege schappen. “Maar het productvervoer gaat gewoon door zoals normaal. Alle leveringen vinden plaats”, voegt ze toe.

Jumbo ziet al een tijdje dat er meer vraag is naar zeep en schoonmaakmiddelen. “We hebben daarvoor dan ook een quotum van twee stuks per klant ingesteld”, aldus de woordvoerder. “Verder zien we een hogere vraag naar houdbare producten. Vooral pasta, soep en groenteconserven.”