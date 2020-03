Rechtszaken gaan vooralsnog door

De rechtbanken blijven vooralsnog open, zittingen kunnen dus doorgaan. De toegang wordt wel beperkt, om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak vrijdag laten weten. De situatie wordt continu gemonitord, aldus een woordvoerster. Dat gerechtsgebouwen komende week toch dichtgaan, wordt niet uitgesloten.

“De Rechtspraak volgt de richtlijnen van het RIVM en de nationale crisisorganisatie”, meldt de organisatie. “De nieuwe richtlijnen houden in dat iedereen die hoest, verkouden is, keelpijn of koorts heeft zoveel mogelijk thuis blijft. Evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast.”

Volgens de Raad is de kans groot dat rechtszaken worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat betrokkenen niet naar de rechtbank kunnen komen. “Ook is het denkbaar dat publiek wordt ondergebracht in een aparte zaal met videoverbinding.”

Komende week staan meerdere grote zittingen gepland, waar veel belangstelling – onder meer van media – wordt verwacht. Maandag is bijvoorbeeld een inleidende zitting in de rechtbank in Maastricht in de zaak van de van drievoudige moord verdachte Thijs H. De rechtbank heeft vrijdag laten weten dat alleen procespartijen in de zaal mogen plaatsnemen, belangstellenden en pers moeten op de publieke tribune achter glas gaan zitten. Vrijdag is de uitspraak in de zaak van tramschutter Gökmen T., deze uitspraak wordt live op tv uitgezonden.