Rutte: stop met ‘onnodig en hinderlijk’ hamsteren

Premier Mark Rutte roept Nederlanders op te stoppen met het hamsteren van bijvoorbeeld wc-papier en voedsel. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook “mensen die hard voor ons aan het werk zijn” en na een lange dag de schappen leeg aantreffen, zegt hij.

“Stop daarmee”, zei Rutte na een dag vol berichten over wc-papiertekorten en mensen die grootschalig eten en drinken inslaan. Hij noemt dat gedrag “vervelend”. Het is “niet aardig” voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden, waarschuwt de premier. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

Sinds het kabinet donderdag nieuwe, veel ingrijpender maatregelen aankondigde om de opmars van het coronavirus te stuiten, maken supermarkten melding van hamsterende klanten. Veel gekochte producten zijn bijvoorbeeld handgels, zakdoekjes, zeep, reinigingsdoekjes, houdbare producten en toiletpapier.