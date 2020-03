Rutte: uitroepen noodtoestand om coronavirus niet nodig

Steeds meer landen roepen de noodtoestand uit om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Premier Mark Rutte denkt niet dat het hier zover zal komen. “Dat is voor Nederland, taxeer ik, niet noodzakelijk”, zei hij tijdens zijn wekelijke persconferentie.

De crisisorganisatie is volgens hem op dit moment in staat op basis van de bestaande wet- en regelgeving alle besluiten te nemen. “Er is nergens iets geweest in de afgelopen paar weken waar ik dacht; daar zit het staatsbestel of onze staatsinrichting ons in de weg.”

De noodtoestand kan regeringen in landen extra volmachten geven om bijvoorbeeld meer geld uit te geven of sneller te kunnen ingrijpen in bepaalde situaties. Onder meer Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus.