Specialist ziekenhuis mag eerste consult ook digitaal doen

Medisch specialisten in ziekenhuizen mogen het eerste consult met een nieuwe patiënt de komende tijd via een digitale verbinding houden. Patiënten hoeven dan niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet noodzakelijk is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels hiervoor tijdelijk versoepeld. Ziekenhuizen kunnen de consulten gewoon declareren bij de zorgverzekeraars.

Doel van de maatregel is de druk op de zorg iets te verlichten. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen krijgen het steeds drukker door het toenemende aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus. “Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren”, aldus de NZa. “Onze regelgeving mag hierin niet belemmeren.”

Omdat zorgaanbieders ook extra kosten maken door het coronavirus, komt de NZa met een nieuwe financiële regeling. Hoe die precies wordt uitgewerkt, moet uiterlijk 1 juli duidelijk zijn. Zorgaanbieders kunnen achteraf een beroep doen op de regeling “in verband met de ernst van de coronasituatie”.