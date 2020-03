Verdacht pakketje gevonden bij pand De Telegraaf in Amsterdam

Bij het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam is vrijdagmiddag een verdacht pakketje gevonden. Dat meldt de politie. Onduidelijk is nog of het om een explosief gaat, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek bij het hoofdkantoor aan de Basisweg.

In juni 2018 was De Telegraaf doelwit van een aanslag. Toen werd het hoofdkantoor van de krant geramd met een gestolen bestelauto. Daarna stak de bestuurder de auto in brand. Niemand raakte gewond, wel was sprake van forse schade. Twee hoofdverdachten zitten vast, maar ontkennen betrokken te zijn bij die aanval.