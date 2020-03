Vervangen borden naar 100 km/u verloopt volgens planning

Het vervangen van de borden langs de snelwegen waar de maximumsnelheid overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur verloopt volgens planning. “Alle seinen staan op groen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat vrijdag.

Officieel gaat de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur tussen 06.00 en 19.00 uur pas maandag in. De meeste borden stonden eerder al op hun plek, maar waren nog afgedekt. Voor Rijkswaterstaat is het een te grote klus om alle ruim vierduizend nieuwe borden in één nacht te onthullen. Daarom is daar donderdag na de avondspits al mee gestart.

Vrijdagochtend geldt op de wegen waarvan de nieuwe borden niet meer zijn bedekt meteen de nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur, waarschuwde de politie donderdag. “Wat op het bord staat is leidend. Daar handhaven wij ook op.”