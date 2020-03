VNG trots op inzet zorgprofessionals in tijden van corona

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft “grote waardering voor al die zorgmedewerkers, huisartsen, lokaal bestuurders die dag en nacht bezig zijn om te doen wat nodig is. We hebben enorm veel bewondering voor hun professionele handelen onder zulke lastige omstandigheden.” Dat zegt Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht.

Hij reageert op de maatregelen die het kabinet donderdag afkondigde om de corona-uitbraak te beteugelen, “maatregelen met behoorlijk wat impact voor onze inwoners en bedrijven”.

“Dat het werk van hulpverleners van groot belang is, staat buiten kijf. Dag in dag uit verzetten ze ongekend werk. We mogen in Nederland trots zijn op onze toegewijde vakmensen die er staan wanneer we ze het hardste nodig hebben”, aldus Van Zanen.