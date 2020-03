Volgers boos op rapper Pardoel na coronatweet

Rapper Gers Pardoel heeft zich vrijdag de woede van zijn volgers op de hals gehaald door hij een boodschap over het coronavirus die op Twitter plaatste. De rapper, die 80.000 volgers heeft, roept Nederlanders op om de overheidsadviezen in de wind te slaan en elkaar juist wél een hand te geven. “Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde!!”

Omdat liefde volgens Gers het virus kan stoppen, moet die liefde aan elkaar worden doorgegeven. “Diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus (elk virus) echt kan stoppen”, schrijft de rapper. “Zoek die liefde in jezelf en geef die door aan een ander. Zodra je die liefde vindt kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen. Het kan en mag niet zo zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar willen/kunnen hebben.”

De tweet levert hem woedende reacties op. “Heb je echt niet door hoe gevaarlijk deze onzin is?”, vraagt een van zijn volgers zich af. “Gast, stop. Mijn moeder is ziek en kan doodgaan door COVID-19. Serieus, hou op”, laat een andere volger weten.

Andere volgers maken Gers erop attent dat hij veel volgers heeft, en dat die zijn advies misschien wel serieus nemen. “Als mensen dit opvolgen brengen ze daarmee anderen in gevaar, vooral kwetsbaren, ouderen en personeel in de zorg” reageert een twitteraar. Een andere volger adviseert om “voorlopig even niet bij Gers achterop de fiets te springen”.