Weinig sport, NOS komt met aangepast programma

NOS Studio Sport heeft dit weekend een aangepast programma omdat er heel veel sportevenementen zijn afgelast door het coronavirus. Wel is er aandacht voor wielrennen en de wereldbeker turnen in Bakoe. Ook worden de ontwikkelingen over corona in de sportwereld gevolgd.

Vanwege de afgelastingen van de voetbalwedstrijden in de Eredivisie zijn er geen NOS Studio Sport Eredivisie-uitzendingen. Op zondagavond 19.00 uur is er wel NOS Studio Sport, met gesprekken met sporters over het virus en de gevolgen ervan. Zo komen onder meer Jan Lammers, Ellen van Langen, Stef Clement en Henk Grol aan het woord. Ook in NOS Studio Voetbal later op de avond en bij NOS Langs de Lijn op zondag veel aandacht voor sport en het nieuwe coronavirus.