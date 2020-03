Borstkankerziekenhuis in Bilthoven helpt algemene ziekenhuizen

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven maakt extra capaciteit vrij voor de opvang van borstkankerpatiënten. Aanleiding is volgens de kliniek, die bekendstaat als het borstkankerziekenhuis, de hulpvraag van verschillende algemene ziekenhuizen. Die staan onder druk door de uitbraak van het coronavirus.

Nieuwe patiënten met een verdenking op borstkanker en patiënten met een verwijzing via het bevolkingsonderzoek kunnen terecht in het AMZ. Voor bestaande borstkankerpatiënten die nog geopereerd moeten worden, maakt het extra capaciteit vrij in de operatiekamers. “Desnoods stellen we de operatiekamers in het weekend open”, zegt bestuurder Marjolein de Jong. Er zijn al maatregelen getroffen om op de poli veertig tot vijftig nieuwe patiënten per week te kunnen ontvangen.

De kliniek gaat er voorlopig vanuit dat het kan met de inzet van het eigen team, eventueel op een later moment aangevuld met gespecialiseerd personeel van een van de algemene ziekenhuizen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op de hoogte van de “opschalingsactie”.