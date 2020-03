Corendon annuleert alle reizen deze maand

Reisorganisatie Corendon heeft alle reizen en cruises vanaf zondag tot en met 31 maart geannuleerd. Dat maakte Corendon zaterdag bekend. De beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd worden genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

“Door deze onvermijdbare en buitengewone omstandigheden vindt Corendon het niet langer verantwoord om vakanties door te laten gaan”, aldus de organisatie. Vakantiegangers die nu nog op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug naar Nederland.

Klanten van Corendon worden per e-mail over dit besluit geïnformeerd.

“Verschillende landen hebben in de afgelopen dagen besloten om hun grenzen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dit betekent dat wij onze vakanties naar die bestemmingen niet meer kunnen uitvoeren”, aldus Corendon-topman Steven van der Heijden. Hij zegt te verwachten dat de komende dagen nog meer landen beperkingen opleggen aan reizigers. “Daarnaast vrezen wij dat we onze klanten op de vakantiebestemming op dit moment niet de vakantie kunnen bieden die ze mogen verwachten, als gevolg van de beperkingen die overheden ter plaatse opleggen. Het risico is erg groot dat het openbare leven op de vakantiebestemming stilvalt omdat restaurants en musea gesloten zijn.”

Hij voegt eraan toe gemerkt te hebben dat veel klanten liever thuis blijven. “Dat kunnen we ons goed voorstellen. In een vliegtuig zit je vaak met meer dan honderd andere reizigers dicht bij elkaar. Zeker voor de kwetsbare groepen wordt dit door de overheid momenteel sterk ontraden.”

Over vakantiereizen na 31 maart wordt in een later stadium een besluit genomen.