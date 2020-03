Coronatesttent voor academisch ziekenhuis in Maastricht

Voor het ziekenhuis in Maastricht wordt zaterdag een grote tent opgebouwd in verband met de crisis rond het coronavirus. In die tent kunnen binnenkort mensen met luchtwegklachten een CT-scan krijgen. Deze scan maakt een eerste schifting mogelijk van wie eventueel virusklachten en wie andere longproblemen heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een bacterie of een schimmel.

Dat zei een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) zaterdag naar aanleiding van berichtgeving hierover op 1Limburg. De zogenoemde triagetent wordt opgebouwd op de parkeerplaats bij de spoedeisende eerste hulp.

“Nu komen patiĆ«nten met luchtwegklachten terecht op de spoedeisende eerste hulp en moeten ze urenlang in isolatie in afwachting van de resultaten van een laboratoriumtest”, legt een woordvoerder van het MUMC+ uit. “Middels de CT-scanner in de tent kunnen deze mensen nog voor ze het ziekenhuis in komen gescreend worden. De scan maakt duidelijk of het al dan niet om virale klachten gaat. Het is geen definitieve test, want die moet via het lab, maar we kunnen zo wel al een eerste schifting maken.”

Deze methode scheelt volgens de woordvoerder ook aan capaciteit, want de isolatieplaatsen zijn beperkt. “Het is niet zo dat het water ons tot aan de lippen staat, maar we houden rekening met een groeiende toeloop.”