Het is ‘extreem rustig’ in de treinen

Het is “extreem rustig” op de stations en in de treinen, zegt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen. Mensen houden zich goed aan de corona-adviezen van de overheid en bovendien zijn grote evenementen afgeschaft. Het spoorbedrijf rijdt zaterdag volgens een voor deze dag normale dienstregeling.

De enige aanpassing die de NS in verband met het coronavirus tot nu heeft gedaan, is dat er geen extra spitstreinen meer worden ingezet. Het spoorbedrijf loopt niet vooruit op eventuele nieuwe ingrepen. Of die nodig zullen zijn, hangt af van de maatregelen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsautoriteiten die er mogelijk nog aankomen. Ook het aantal ziektemeldingen bij de NS is daarbij van belang.

“Prioriteit nummer 1 is het gezond en fit houden van ons personeel om de treinen optimaal te kunnen laten rijden voor de mensen die afhankelijk zijn van treinvervoer”, zegt de woordvoerster.