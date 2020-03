KLM vliegt ‘zoveel als mogelijk volgens schema’

De komende dagen zal de vliegmaatschappij KLM proberen de dienstregeling zoveel mogelijk volgens schema te laten verlopen met als doel passagiers weer naar huis te brengen. Als een land passagiers de toegang tot het land verbiedt, maar wel vluchten toestaat, zal KLM zoveel mogelijk vluchten uitvoeren, meldt het bedrijf. Hoeveel vluchten er zaterdag zijn of worden geannuleerd, kon het bedrijf niet zeggen.

Indien noodzakelijk zal de KLM lege vliegtuigen naar bestemmingen vliegen om reizigers op te halen. Vanaf maandag vertrekken er lege toestellen richting Suriname en de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en CuraƧao om mensen op te halen.

Vanwege de drukte bij de klantenservice door de grote hoeveelheid omboekingen vraagt de KLM passagiers alleen contact op te nemen in geval van nood of wanneer vluchten binnen enkele dagen gepland staan. Ook raadt het luchtvaartbedrijf klanten aan zich te informeren over de regels die van toepassing zijn op hun reis. “Die regels veranderen vrijwel dagelijks”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.