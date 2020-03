Marokko sluit luchtruim voor vluchten van en naar Nederland

Marokko laat geen vliegtuigen vanuit Nederland meer toe uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Ook worden vluchten vanuit Marokko naar Nederland tijdelijk opgeschort, meldden de autoriteiten zaterdag.

Diezelfde maatregelen gelden ook voor België, Duitsland, Portugal, China, Spanje, Italië, Frankrijk en Algerije. Wanneer het vliegverkeer wordt hervat, is niet bekendgemaakt.

In Marokko zijn acht mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Er is één dode gemeld. In Nederland stierven tot nu toe tien mensen aan de gevolgen en raakten meer dan achthonderd mensen besmet.