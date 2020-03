McDonald’s-restaurants nemen maatregelen vanwege coronavirus

Fastfoodketen McDonald’s neemt maatregelen in alle restaurants in Nederland vanwege het nieuwe coronavirus. Het aantal zitplaatsen wordt beperkt en de frequentie van het schoonmaken van het interieur verhoogd. Betalen bij de McDrive kan vanaf nu alleen nog maar contactloos. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

Directeur Erwin Dito van McDonald’s Nederland kondigt de maatregelen aan in een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf. “Ook in deze onzekere tijden kunt u op ons rekenen. We volgen nauwlettend de adviezen van het RIVM. Daarom nemen we een aantal maatregelen, ter bevordering van uw veiligheid en die van onze medewerkers, waarbij we uw medewerking vragen.”

Hij roept klanten op zoveel mogelijk gebruik te maken van de McDrive of McDelivery en een bestelling in het restaurant mee te nemen en niet ter plekke op te eten. Ook dienen bezoekers aan het restaurant zoveel mogelijk contactloos te betalen.