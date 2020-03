Medisch specialisten zetten vraagtekens bij openhouden scholen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vraagt aan de politiek of er voldoende onderbouwing is voor het besluit om de scholen open te houden. Dat is de uitkomst van een zaterdag gehouden online-overleg met duizend artsen over de acute zorg aan patiënten met Covid-19.

“Vele artsen vragen ons om te pleiten voor het sluiten van de scholen. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel”, aldus KNO-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. “Wij vragen de politiek om het maximale te doen wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?’’

De FMS organiseerde het overleg onder de noemer ‘Lessen uit het zuiden’ voor professionals in de acute zorg. Specialisten van de intensive care en medisch microbiologen werkzaam in Noord-Brabant gingen onder leiding van Van Benthem onder meer in op de organisatorische vraagstukken.