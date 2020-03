Minister Van Nieuwenhuizen ontmoette besmette collega in Jakarta

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft woensdag een Indonesische collega ontmoet die het coronavirus onder de leden blijkt te hebben. De twee spraken elkaar in de Indonesische hoofdstad Jakarta tijdens het staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar.

Of Van Nieuwenhuizen nu ook een test moet ondergaan is nog onduidelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beraadt zich nog op een reactie.

Van Nieuwenhuizen ontmoette de Indonesische minister van Transport Budi Karya Sumadi woensdag. Ze ondertekenden onder meer samen een overeenkomst over nauwere samenwerking. Op de website van het Indonesische ministerie is een foto van de twee te zien.

Sumadi is in een ziekenhuis in de hoofdstad Jakarta opgenomen, zei een Indonesische regeringswoordvoerder zaterdag op een persconferentie. De familie Sumadi had toestemming gegeven dat nieuws naar buiten te brengen omdat de minister aan de “frontlijn” was geweest en zich de impact van het gevreesde longvirus ten zeerste realiseert. Woensdag woonde hij nog een kabinetsvergadering bij.

De plaatsvervangend directeur van het ziekenhuis waar Sumadi ligt, zei dat de patiënt aan de beterende hand is.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun staatsbezoek aan Indonesië donderdag afgesloten.