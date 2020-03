Mol en winnaar bekend van jubileumeditie Wie is de mol?

Acteur Buddy Vedder mag zich de winnaar van het twintigste seizoen van Wie is de mol? noemen. Hij ontmaskerde singer-songwriter Rob Dekay als mol en liet zo oud-profvoetballer Nathan Rutjes en tv-presentatrice Miljuschka Witzenhausen achter zich. De ontknoping van het populaire AVROTROS-programma was zaterdagavond traditiegetrouw live vanuit Amsterdam, maar vanwege de coronapandemie was er geen publiek aanwezig.

Er stonden niet drie, maar vier kandidaten in de finale. Dat zorgde onder de fans, de Molloten, voor veel speculaties. Want zouden er dan dit seizoen twee mollen zijn? Dat bleek niet zo te zijn, alleen Dekay probeerde tien weken lang de opdrachten te saboteren. Dat lukte aardig: de pot waar mee Vedder naar huis gaat, staat op slechts 13.400 euro.