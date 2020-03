Op de luchthaven Schiphol is het zaterdag door tal van annuleringen van vluchten als gevolg van reisbeperkingen veel rustiger dan gewoonlijk. “We kijken naar een heel ander Schiphol”, zegt een woordvoerder.

Hij schat dat er tussen de 20 en 30 procent minder vluchten en passagiers zijn, maar kan daarover geen precieze getallen geven. De situatie verandert door de reisbeperkingen voortdurend, zoals onder meer zijn ingesteld voor vluchten van en naar de Verenigde Staten, Italië, China, Turkije, Suriname, Marokko en Aruba, Bonaire en Curaçao

Veel landen hebben inreisbeperkingen ingevoerd voor reizigers uit landen waar het coronavirus is vastgesteld. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, aldus Schiphol.

Zo hebben tot nu toe Alitalia (in ieder geval tot en met 30 maart), American Airlines (in ieder geval tot en met 6 mei), Cathay Pacific (in ieder geval tot en met 30 maart), Czech Airlines (tot nader order), Delta Air Lines (in ieder geval tot en met 14 april), El Al (tot nader order), Iran Air (in ieder geval tot en met 27 maart), Level (in ieder geval tot 15 april), SunExpress (in ieder geval tot 27 maart), Surinam Airways (in ieder geval tot 27 maart) enTurkish Airlines (in ieder geval tot 17 april) al hun vluchten van en naar Schiphol geannuleerd.

Schiphol roept reizigers op zich te melden bij de vliegmaatschappij als het gaat om het omboeken van vluchten of bij andere problemen, zoals een noodgedwongen langer verblijf. Er hebben zich tot dusver nog geen echte probleemgevallen gemeld, die bijvoorbeeld het plaatsen van veldbedden noodzakelijk maken, aldus de woordvoerder.