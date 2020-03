Wetenschappers claimen vondst antilichaam tegen COVID-19

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

“Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus”, zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC.

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdag al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega’s kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met COVID-19 veroorzaakt.

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen getest worden, een proces dat maanden vergt.