Aantal scholen maandag al dicht om coronavirus

Verschillende scholen in Nederland wachten een kabinetsbesluit niet af en houden maandag hun deuren gesloten. Zo legt het mboRijnland in Zuid-Holland, dat ongeveer 16.000 leerlingen heeft, tot dinsdag 31 maart het onderwijs stil op alle locaties.

“We zien veel onzekerheid, onrust en onduidelijkheid over het coronavirus in de samenleving. De gezondheid van medewerkers en studenten is voor ons belangrijk”, aldus de scholenkoepel.

Mbo-school het Friesland College, met meerdere vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen, gaat drie dagen dicht om het onderwijs zoveel mogelijk online in te richten. Ook wordt gekeken of leerlingen de komende tijd iets kunnen betekenen in sectoren als de zorg en het onderwijs.

Ook ROC het Graafschap College in Doetinchem, met bijna 10.000 studenten, sluit met ingang van maandag de deuren tot en met 31 maart. Vier basisscholenkoepels in Friesland, met in totaal 55 basisscholen, besloten om tot 29 maart de deuren dicht te houden. Het kabinet houdt zondag spoedoverleg met medisch specialisten over hun oproep om de scholen te sluiten.