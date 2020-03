Arrestant overleden in cellencomplex Zwolle

In het cellencomplex van de politie in Zwolle is zaterdag een 40-jarige inwoner van de Overijsselse hoofdstad overleden. Hij zat daar opgesloten nadat hij was opgepakt voor het lastigvallen van mensen. De rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt.

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding dat de man in een supermarkt aan de Hogenkampsweg mensen aan het lastigvallen was. Winkelpersoneel zette hem eruit. Maar ook buiten hinderde hij mensen, zo zou hij hebben geprobeerd iemand uit zijn auto te trekken.

De politie hield hem aan. Tijdens de aanhouding verzette de man zich en werd hij niet goed. Hij werd gecontroleerd door ambulancepersoneel en werd vervolgens overgebracht naar het Zwolse cellencomplex. Daar werd hij al snel opnieuw onwel. Pogingen hem te reanimeren waren tevergeefs.