Bioscopen sluiten per direct de deuren

De Nederlandse bioscopen zijn zondagavond per direct gestopt in navolging van het kabinetsbeleid horecabedrijven tot 6 april te sluiten. “Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus worden alle bioscopen in Nederland per direct gesloten”, meldt bioscoopketen Pathé op Instagram. Wie al kaartjes heeft gekocht, krijgt het geld terug.

Dit geldt ook voor de bioscopen van Vue. “De veiligheid van ons personeel en onze bezoekers heeft onze hoogste prioriteit”, vermeldt de website van VUE. “Onze excuses voor enig ongemak.”

Sommige prominente zalen als Het Ketelhuis in Amsterdam en Filmhuis Den Haag waren al gesloten. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters gaf eerder deze week nog het advies om wel mensen toe te laten, maar niet meer dan honderd bezoekers per zaal.