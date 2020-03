D66: overweeg sluiting scholen

Wat regeringspartij D66 betreft moet het kabinet alles doen om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Ook sluiting van de scholen moet worden overwogen, vindt fractievoorzitter in de Tweede Kamer Rob Jetten.

Het kabinet kiest er tot dusver voor scholen open te houden. Sluiting zou tot personeelstekorten kunnen leiden in met name de zorg, omdat ouders dan niet meer naar het werk kunnen. Zondagmiddag is daar evenwel opnieuw overleg over, na een dringende oproep vanuit de medisch specialisten om scholen toch te sluiten.

Jetten is blij dat het kabinet weer met de experts om tafel gaat. “Overweeg de sluiting van alle scholen”, zegt hij. Per gemeente moet dan bekeken worden hoe sommige schoolgebouwen open kunnen blijven voor de opvang van kinderen met ouders in “vitale beroepen”.