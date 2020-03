Diergaarde Blijdorp en Artis dicht tot 6 april

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en het Amsterdamse Artis zijn tot 6 april helemaal gesloten. Dat hebben de directies besloten nadat het kabinet zondag de maatregelen had aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De dierentuinen hadden vorige week al besloten de binnenverblijven tot 31 maart te sluiten. Nu zijn de dierentuin dus helemaal dicht.

Blijdorp vreest dat wegens de sluiting van onder meer scholen en musea veel mensen de dierentuin willen bezoeken. “Dit zou tot onwenselijke drukte en groepsvorming kunnen leiden en daarom is op dit moment besloten tot een totale sluiting voor alle bezoekers”, aldus de directie in een persbericht.

Wel wordt er met een beperkte personeelsbezetting doorgewerkt om de dieren en planten te verzorgen.