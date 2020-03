Gemeente Sluis zondag dicht na chaotische taferelen zaterdag

De Zeeuwse gemeente Sluis heeft zondagmorgen na spoedberaad met de Middenstands Vereniging Sluis besloten dat alle winkels en horecabedrijven in de Zeeuwse grensplaats zondag gesloten blijven. Dat is volgens de ondernemers en burgemeester Marga Vermue nodig, omdat er zaterdag her en der “chaotische taferelen” ontstonden door de enorme toeloop van Belgen. In België zijn alle café’s en restaurants al gesloten vanwege het coronavirus.

“We hopen echt dat het kabinet maandag een duidelijk besluit neemt over wat er in Nederland moet gebeuren”, aldus een woordvoerster van Hart van Sluis, een van de grote horecagelegenheden in de Zeeuws-Vlaamse plaats. “Er zijn steeds vervelende discussies aan de deur. De Belgische gasten denken dat alles hier nog kan, terwijl er bijvoorbeeld maar een beperkt aantal gasten tegelijk naar binnen mag.”

Zondagmorgen werden alle parkeerplaatsen in Sluis, Cadzand-Bad en Breskens al afgesloten in de hoop de toestroom van Belgen te “minimaliseren”. Maar die maatregel bleek al snel niet voldoende. Sluis, dat op de grens met België ligt, trekt elke zondag honderden Belgische dagjesmensen.