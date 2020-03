NPO zendt talkshow Op1 ook op zondagavond uit

De NPO gaat de nieuwe talkshow Op1 per direct ook op zondagavond uitzenden om kijkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De talkshow Op1 is voortaan zes dagen per week te zien rond 22.30 uur, maakte de NPO zondag bekend.

De eerste zondageditie van Op1 wordt verzorgd door omroep WNL en gepresenteerd door Charles Groenhuijsen en Sander Schimmelpenninck. “De uitzending zal geheel in het teken staan van de gevolgen van de afgekondigde maatregelen in de horeca en de scholen”, zegt WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes.

De uitzendtijden van het tv-programma Goedemorgen Nederland worden deze week verlengd. Ook de talkshows De Wereld Draait Door en Tijd voor MAX besteden elke dag op hun eigen manier aandacht aan de ontwikkelingen.