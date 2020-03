Reisadvies Spanje aangepast: alleen noodzakelijke reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast. Vanwege ingrijpende maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het advies nu alleen nog noodzakelijke reizen naar het land te ondernemen.

De lokale overheid neemt maatregelen die elkaar snel kunnen opvolgen, wat beperkingen kan opleveren voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven, aldus Buitenlandse Zaken. In Spanje zijn onder meer winkels gedeeltelijk leeg omdat mensen hamsteren, bewoners is gevraagd niet onnodig te reizen en grote evenementen zijn afgelast.

Het advies alleen naar Spanje te reizen als dat noodzakelijk is, geldt ook voor de Canarische eilanden. Voor een heel klein deel van Spanje, geldt zelfs de kleur rood, die staat voor niet reizen. Het gaat hierbij om de Catalaanse gemeenten Igualada, Vilanova del Cami, Odena en Santa Margarida de Montbui, die zijn afgesloten.