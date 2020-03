Rutte spreekt maandag land toe over coronavirus

Premier Mark Rutte houdt maandagavond een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland, en aanvullende maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. De toespraak wordt om 19.00 uitgezonden door de NOS en RTL.

Het kabinet laat zondag weten met aanvullende maatregelen te komen, iets wat de afgelopen dagen al werd verwacht. Zondag is in Den Haag opnieuw overleg gevoerd over het coronavirus. Ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Arie Slob (Onderwijs) houden om 17.00 uur een persconferentie.

“De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.