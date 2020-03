STER: Veel annuleringen, minder inkomsten, veel zorgen

De STER, de organisatie die de reclames in de Nederlandse media reguleert, heeft veel last van de coronacrisis. Veel bedrijven, reisbureaus en culturele instellingen hebben de afgelopen dagen hun spots ingetrokken vanwege de huidige situatie waar Nederland zich in bevindt. Dat heeft STER-directeur Frank Volmer zondag gemeld. Hij schat dat het mislopen van dit soort spotjes de overheid zeker een paar miljoen gaat kosten.

Het gaat bijvoorbeeld om campagnes voor theatervoorstellingen, musea en grote films die niet doorgaan of commercials voor reisbureaus naar locaties die door de crisis niet meer bereikbaar zijn.

Het wrange is dat door de coronacrisis en de sociale onthouding de afgelopen dagen juist meer mensen televisie keken. “Dat compenseert de schade wel enigszins”, legt Volmer uit. “De waarde van een spotje wordt achteraf bepaald, op basis van het aantal kijkers. Een programma met 200.000 kijkers levert minder op dan een programma met 2 miljoen kijkers. Maar dat staat niet in verhouding tot het aantal annuleringen op dit moment.”