Strafrechtadvocaten: sluit rechtbanken vanwege corona

Alle rechtbanken en gerechtshoven moeten vanwege de coronacrisis tot 1 april sluiten. Alle zittingen die niet absoluut noodzakelijk zijn moeten voor onbepaalde tijd worden aangehouden, vinden de Nederlandse Verenigingen van Strafrechtadvocaten NVSA en de NVJSA.

Volgens de verenigingen is het gezondheidsrisico voor verdachten, advocaten, de medewerkers, bezoekers, slachtoffers en de politie te groot geworden om hen nog bij elkaar in dezelfde ruimte te laten zijn. “De verspreiding van corona blijft doorgaan, waarbij de echte cijfers ontbreken omdat bijna niemand meer wordt getest. Omdat ook iemand zonder serieuze klachten besmet kan zijn en dat niet kan laten testen, kan diegene anderen besmetten zonder dat te beseffen.” Bovendien heeft iedereen volgens de verenigingen de verantwoordelijkheid om de verspreiding van corona tegen te gaan.

Alleen zittingen die vanwege wettelijke termijnen moeten plaatsvinden, zoals over de voorlopige hechtenis, zullen moeten doorgaan, aldus de NVSA en NVJSA. Het plan is echter deze te laten plaatsvinden zonder dat daarvoor een zitting plaatsvindt waarbij iedereen bij elkaar moet komen. “Gedacht kan worden aan een zitting via videoverbinding/skype of een uitwisseling van standpunten per e-mail.”