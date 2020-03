Vijftien woningen ontruimd door brand Capelle aan den IJssel

Door een brand in Capelle aan den IJssel zijn vijftien woningen ontruimd en twee mensen gewond geraakt. De brand brak rond 23.30 uur uit op de negende etage van een flatgebouw aan het Reviusrondeel. Inmiddels is het vuur geblust.

Meerdere brandweermensen en andere hulpverleners werden ingezet, omdat bij de brand veel rook vrijkwam. Twee mensen zijn in verband met rookinhalatieklachten naar het ziekenhuis overgebracht.

Bewoners van de ontruimde huizen zijn opgevangen in een RET-bus. De meeste bewoners kunnen waarschijnlijk in de loop van de nacht weer naar huis. Omwonenden die last hebben van de rook zijn gevraagd ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.