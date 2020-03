Zitting drievoudig moordverdachte Thijs H. gaat door met publiek

De strafzitting bij de rechtbank in Maastricht in de zaak tegen drievoudig moordverdachte Thijs H. gaat maandag gewoon door. Met publiek. Dat heeft een woordvoerster van de Rechtbank Limburg zondag laten weten. Advocaat Serge Weening liet zondagavond weten dat zijn cliënt Thijs H. maandag niet naar de rechtbank komt.

De niet-inhoudelijke zaak gaat door volgens de al eerder gemaakte planning, aldus de woordvoerster van de rechtbank. Volgens haar kan publiek beperkt tot de rechtbank worden toegelaten, maar publiek en pers mogen niet in de zittingzaal plaatsnemen.

In verband met de coronacrisis zijn er namelijk beperkende maatregelen genomen. In de rechtszaal zelf mogen alleen de verdachte en zijn advocaat, de rechters, de officieren van justitie, de nabestaanden en de parketpolitie plaatsnemen, evenals een cameraman wiens beelden door alle media kunnen worden ingehuurd. De pers kan de zitting vanuit een aparte ruimte achter glas volgen. Er is een extra zittingszaal vrijgemaakt van waaruit het publiek de zaak op beeldschermen kan volgen.

Advocaat Serge Weening had de rechtbank gevraagd de pro forma zitting zonder publiek te laten plaatsvinden. In verband met het gevaar op coronabesmetting had hij liever een zitting per video op afstand gezien, liet hij zondag weten. “Ik zou zelf kijken of een andere manier van afhandeling zonder publiek mogelijk is”, zei Weening eerder zondag.

Thijs H. wordt ervan verdacht in mei 2019 drie mensen te hebben doodgestoken in Den Haag en Heerlen.