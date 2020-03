Aantal Nederlandse doden door coronavirus stijgt naar 24

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, is opgelopen tot 24. Sinds zondag zijn vier mensen gestorven, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak 205 patiënten met de ziekte Covid-19 opgenomen in ziekenhuizen.

De gemiddelde leeftijd van de mensen die zijn overleden, is 79 jaar. Volgens de RIVM-gegevens was de jongste patiënt die de infectie niet heeft overleefd 59 jaar.

Het aantal positieve testen is met 278 toegenomen tot 1413. Dit cijfer drukt lang niet het totale aantal besmettingen uit, want mensen met milde verkoudheidsklachten, worden niet meer getest. Zij moeten thuisblijven en uitzieken, totdat ze minstens 24 uur geen klachten meer hebben.

Mensen uit kwetsbare groepen, zoals ouderen boven de 70 jaar en mensen met chronische ziekten, worden wel getest als de huisarts dat nodig vindt. In ziekenhuizen wordt sneller tot testen overgegaan.

In Noord-Brabant zijn van alle provincies nog steeds de meeste mensen aantoonbaar besmet: 554. Daarna volgen Limburg (149 positieve testen), Utrecht (140) en Zuid-Holland (136).