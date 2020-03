Bekroonde bioscoopfilms nu al thuis te zien door corona

Twee bekroonde bioscoopfilms, Parasite en Mijn Rembrandt, die tot voor kort volle zalen trokken, zijn vanaf maandag al beschikbaar om thuis te bekijken. Dat is besloten omdat alle bioscopen in Nederland hun deuren hebben gesloten vanwege het coronavirus.

Oscarwinnaar Parasite is te zien op dvd, blu-ray en video-on-demand-platformen zoals Pathé Thuis en Ziggo Movies, meldt de distributeur.

De documentaire Mijn Rembrandt van regisseur Oeke Hoogendijk is ook vanaf maandag beschikbaar via de streamingdienst Picl, liet de maatschappij weten.

De bioscopen in Nederland sloten afgelopen weekend allemaal hun deuren vanwege de coronacrisis; dit duurt zeker tot 6 april.

Parasite, dat vier Oscars won, vertelt over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. In Mijn Rembrandt duikt regisseur Oeke Hoogendijk in de wereld van de oude meesters.