Bruins: komende dagen waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen

De komende dagen worden naar verwachting geen nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet bekijkt de situatie per dag, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag na afloop van het crisisberaad. Volgens hem moeten de maatregelen passend zijn, wat betekent dat er wordt gekeken welke maatregelen effect hebben, ook voor de iets langere termijn. “Het virus is niet binnen een paar weken weg”.

Het heeft volgens Bruins geen zin om op dit moment nog vergaandere maatregelen te treffen zodat Nederland op slot komt. “Als dat al kan, dan is het effect kortstondig”. Het is een uitstel van de problemen, want daarna komt het virus alsnog binnen.