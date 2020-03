Douane onderschept 221 kilo coke en pakt acht verdachten op

De douane heeft afgelopen weekend in de Rotterdamse haven in totaal 221 kilo cocaïne onderschept en acht zogeheten uithalers aangehouden. Drie kleinere partijen drugs zaten verstopt in de koelmotoren van containers. De grootste hoeveelheid, 160 kilo, werd ontdekt in een lading tin uit Brazilië, meldt het Openbaar Ministerie.

Uithalers zijn pionnen in de smokkelketen die zich veelal laten insluiten op het haventerrein, om binnengevaren cocaïne uit de containers te halen en landinwaarts te brengen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee van hen opgepakt. Zondag volgden er nog twee, in de nacht van zondag op maandag vier.